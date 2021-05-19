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Египет продлил карантинные меры до конца мая

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Каир, Среда 19 мая 2021 20:56
Египет продлил карантинные меры до конца мая Фото: Египет продлил карантинные меры до конца мая (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Египта приняло решение продлить действие ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 31 мая.

Об этом сообщает издание Ahram.

При этом правительство утвердило, что некоторые карантинные меры будут смягчены. В частности, будут открыты общественные парки и пляжи.

Кроме того, до 21:00 будут работать магазины, торговые центры, кофейни, рестораны и кинотеатры. При этом проведение общественных мероприятий останется под запретом.

Учащимся международных школ будет разрешено посещать занятия только до конца мая. Затем, начиная с июня, учебный процесс будет продолжен в режиме онлайн.

Напомним, с 1 ноября прошлого года Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако упрощенный въезд в страну будет действовать не всегда.

Ранее сообщалось, что с 15 мая Турция ослабляет правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, Кипр с 10 мая снимет все ограничения для вакцинированных туристов, в том числе и из Украины.

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