Египет продлил карантинные меры до конца мая
Правительство Египта приняло решение продлить действие ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 31 мая.
Об этом сообщает издание Ahram.
При этом правительство утвердило, что некоторые карантинные меры будут смягчены. В частности, будут открыты общественные парки и пляжи.
Кроме того, до 21:00 будут работать магазины, торговые центры, кофейни, рестораны и кинотеатры. При этом проведение общественных мероприятий останется под запретом.
Учащимся международных школ будет разрешено посещать занятия только до конца мая. Затем, начиная с июня, учебный процесс будет продолжен в режиме онлайн.
Напомним, с 1 ноября прошлого года Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако упрощенный въезд в страну будет действовать не всегда.
Ранее сообщалось, что с 15 мая Турция ослабляет правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.
Кроме того, Кипр с 10 мая снимет все ограничения для вакцинированных туристов, в том числе и из Украины.