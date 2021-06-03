ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Єгипті заявили, що вакцинували весь персонал на курортах Червоного моря і Південного Синаю

Новость на русском →
Каїр, Четвер 03 червня 2021 21:13
У Єгипті заявили, що вакцинували весь персонал на курортах Червоного моря і Південного Синаю Фото: Єгипет прищепив всіх співробітників туротраслі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Єгипті прищепили від коронавірусу всіх співробітників турсектора, хто працює в курортних зонах Червоного моря і Південного Синаю. Готелі в цих регіонах готуються прийняти туристів цього літа.

Про це повідомив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані, передає Єгипетська газета Al-Аһгам.

Міністр зазначив, що персонал готелів, курортних кафе, ресторанів, туристичних базарів і транспорту в провінціях Червоне море і Південний Синай отримали вакцину від COVID-19.

"Вакцинація наших співробітників-лише один із заходів, які ми вживаємо, щоб туристи могли безпечно, швидко і впевнено повернутися до перлин Єгипту", - додав аль-Анані.

За його словами, вакцинація в курортних регіонах буде продовжена. Мета кампанії-прищепити від коронавірусу все населення цих двох провінцій до кінця червня.

"Єгипет почав вакцинацію туристичного персоналу і в інших ключових напрямках, включаючи Каїр, Гізу, Луксор і Асуан", - уточнив міністр.

Нагадаємо, наприкінці травня влада Єгипту прийняла рішення зняти карантинні обмеження на роботу кафе, ресторанів, магазинів і торгових центрів. Через карантин доходи від туризму впали на 70%.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті прийняли рішення продовжити дію обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом. Вони діяли до 31 Травня.

Зазначимо, з 1 листопада 2020 року Єгипет скасував візовий збір для туристів, що прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак 20 травня влада Єгипту прийняла рішення відновити візовий збір для туристів. Плата за в'їзд в країну складе 25 доларів з людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Єгипет курорт вакцинація COVID-19
NEWS
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях