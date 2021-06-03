У Єгипті заявили, що вакцинували весь персонал на курортах Червоного моря і Південного Синаю

В Єгипті прищепили від коронавірусу всіх співробітників турсектора, хто працює в курортних зонах Червоного моря і Південного Синаю. Готелі в цих регіонах готуються прийняти туристів цього літа.

Про це повідомив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані, передає Єгипетська газета Al-Аһгам .

Міністр зазначив, що персонал готелів, курортних кафе, ресторанів, туристичних базарів і транспорту в провінціях Червоне море і Південний Синай отримали вакцину від COVID-19.

"Вакцинація наших співробітників-лише один із заходів, які ми вживаємо, щоб туристи могли безпечно, швидко і впевнено повернутися до перлин Єгипту", - додав аль-Анані.

За його словами, вакцинація в курортних регіонах буде продовжена. Мета кампанії-прищепити від коронавірусу все населення цих двох провінцій до кінця червня.

"Єгипет почав вакцинацію туристичного персоналу і в інших ключових напрямках, включаючи Каїр, Гізу, Луксор і Асуан", - уточнив міністр.