У Єгипті заявили, що вакцинували весь персонал на курортах Червоного моря і Південного Синаю
В Єгипті прищепили від коронавірусу всіх співробітників турсектора, хто працює в курортних зонах Червоного моря і Південного Синаю. Готелі в цих регіонах готуються прийняти туристів цього літа.
Про це повідомив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані, передає Єгипетська газета Al-Аһгам.
Міністр зазначив, що персонал готелів, курортних кафе, ресторанів, туристичних базарів і транспорту в провінціях Червоне море і Південний Синай отримали вакцину від COVID-19.
"Вакцинація наших співробітників-лише один із заходів, які ми вживаємо, щоб туристи могли безпечно, швидко і впевнено повернутися до перлин Єгипту", - додав аль-Анані.
За його словами, вакцинація в курортних регіонах буде продовжена. Мета кампанії-прищепити від коронавірусу все населення цих двох провінцій до кінця червня.
"Єгипет почав вакцинацію туристичного персоналу і в інших ключових напрямках, включаючи Каїр, Гізу, Луксор і Асуан", - уточнив міністр.
Нагадаємо, наприкінці травня влада Єгипту прийняла рішення зняти карантинні обмеження на роботу кафе, ресторанів, магазинів і торгових центрів. Через карантин доходи від туризму впали на 70%.
Раніше повідомлялося, що в Єгипті прийняли рішення продовжити дію обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом. Вони діяли до 31 Травня.
Зазначимо, з 1 листопада 2020 року Єгипет скасував візовий збір для туристів, що прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак 20 травня влада Єгипту прийняла рішення відновити візовий збір для туристів. Плата за в'їзд в країну складе 25 доларів з людини.