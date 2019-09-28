В Египте задержали почти 2 тыс. протестующих

С начала антиправительственных протестов в Египте правоохранители задержали почти 2 тысячи демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Как сообщается, за время протестов против коррупции и правления президента Абделя-Фаттаха аль-Сиси, которые начались в стране в минувшие выходные, произошло задержание почти 2 тысяч демонстрантов.

Отмечается, что для подавления протестов власти направили в крупные города дополнительные силы военных, проводятся обыски пешеходов на основных дорогах и площадях. Также власти Египта заблокировали новостные сайты и доступ к социальным сетям и мессенджерам.

Напомним, ранее сообщалось, что египетские силовики усилили репрессии против антиправительственных протестующих. Силовики арестовывают оппозиционных политиков и ограничивают доступ к новостным сайтам. По состоянию на 23 сентября в Египте после акций протеста были арестованы более 370 человек.

Также РБК-Украина писало, что силовики в египетском городе Суэц применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу протестующих, которые призывали президента аль-Сиси уйти в отставку. Акции протеста также прошли в Гизе и в северном городе Махалла.