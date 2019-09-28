У Єгипті затримали майже 2 тис. протестувальників

З початку антиурядових протестів у Єгипті правоохоронці затримали майже 2 тисячі демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Як повідомляється, за час протестів проти корупції та правління президента Абделя-Фаттаха аль-Сісі, які розпочалися в країні минулими вихідними, відбулося затримання майже 2 тисяч демонстрантів.

Зазначається, що для придушення протестів влада направила до великих міст додаткові сили військових, проводяться обшуки пішоходів на основних дорогах та площах. Також влада Єгипту заблокувала новинні сайти та доступ до соціальних мереж та месенджерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що єгипетські силовики посилили репресії проти антиурядових протестувальників. Силовики заарештовують опозиційних політиків та обмежують доступ до новинних сайтів. Станом на 23 вересня у Єгипті після акцій протесту було заарештовано понад 370 осіб.

Також РБК-Україна писало, що силовики в єгипетському місті Суец застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп протестувальників, які закликали президента аль-Сісі піти у відставку. Акції протесту також відбулися в Гізі і в північному місті Махалла.