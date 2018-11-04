В Египте уничтожили 19 боевиков, причастных к нападению на автобус с паломниками

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В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, еще 14 получили ранения

В Египте силы безопасности ликвидировали 19 боевиков, которые причастны к нападению на автобус с христианами-коптами в Египте 2 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Египта вооруженный мужчина обстрелял автобус. В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, еще 14 получили ранения. Архиепископ провинции Минья сообщил, что в автобусе находились христиане Коптской православной церкви. Местные СМИ сообщали, что среди жертв нападения есть дети.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на автобус с христианами Коптской православной церкви в Египте.

Также ранее в октябре военный трибунал Египта приговорил к смертной казни 17 террористов за нападения на монастыри христиан-коптов в 2016-2017 годах. Еще 19 человек приговоренного к пожизненному заключению.