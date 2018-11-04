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В Єгипті знищили 19 бойовиків, причетних до нападу на автобус з паломниками

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 14:11
Ілюстративне фото (wnpr.org)
Ілюстративне фото (wnpr.org)

В результаті обстрілу загинули щонайменше семеро людей, ще 14 отримали поранення

В Єгипті сили безпеки ліквідували 19 бойовиків, які причетні до нападу на автобус з християнами-коптами в Єгипті 2 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Єгипту озброєний чоловік обстріляв автобус. В результаті обстрілу загинули щонайменше сім осіб, ще 14 отримали поранення. Архієпископ провінції Мінья повідомив, що в автобусі перебували християни Коптської православної церкви. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед жертв нападу є діти.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку на автобус з християнами Коптської православної церкви в Єгипті.

Також раніше в жовтні військовий трибунал Єгипту засудив до смертної кари 17 терористів за напади на монастирі християн-коптів у 2016-2017 роках. Ще 19 осіб засудженого до довічного ув'язнення.

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