В Египте мужчина обстрелял автобус с христианами, есть погибшие

Иллюстративное фото (wnpr.org)

Ни одна из группировок не взяла ответственности за нападение

В центре Египта вооруженый мужчина обстрелял автобус. В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, еще 14 получили ранения, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Архиепископ провинции Минья сообщил агентству, что в автобусе находились христиане Коптской православной церкви. Местные СМИ сообщают, что среди жертв нападения есть дети. Кто совершил нападение на автобус пока неизвестно.

Напомним, в октябре военный трибунал Египта приговорил к смертной казни 17 террористов за нападения на монастыри христиан-коптов в 2016-2017 годах. Еще 19 человек приговоренного к пожизненному заключению. Кроме того, 10 человек получили лишение свободы до 15 лет. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Отмечается, что в 2016-2017 годах вследствие терактов в Египте погибли более 70 християн, к тому же десятки людей получили тяжелые травмы. Всего около 10% населения Египта - христиане.