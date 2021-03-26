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В Египте столкнулись два пассажирских поезда: более 30 человек погибли

Автор: Игорь Литвиненко

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли как минимум 32 человека, более 60 - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.

Авария произошла в пятницу, 26 марта, в городе Тахта провинции Сохаг. Как отметили в местном Минздраве, погибли не менее 32 человек, 66 человек получили ранения.

О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.

По информации местных СМИ, один из поездов врезался сзади в другой поезд. В результате столкновения три пассажирских вагона сошли с рельсов.

Напомним, в феврале в Египте в аварию попал туристический автобус с украинцами в салоне. В результате пострадали трое граждан Украины.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Польше на станции столкнулись локомотив и поезд. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме этого в конце февраля в американском городе Камерон, штат Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

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