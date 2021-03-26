В Египте столкнулись два пассажирских поезда: более 30 человек погибли

Авария произошла в пятницу, 26 марта, в городе Тахта провинции Сохаг. Как отметили в местном Минздраве, погибли не менее 32 человек, 66 человек получили ранения.

О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.

По информации местных СМИ, один из поездов врезался сзади в другой поезд. В результате столкновения три пассажирских вагона сошли с рельсов.