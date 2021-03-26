У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги: понад 30 людей загинули

У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. В результаті аварії загинули як мінімум 32 людини, більше 60 отримали поранення.
Аварія сталася в п'ятницю, 26 березня, в місті Тахта провінції Сохаг. Як зазначили в місцевому МОЗ, загинули не менше 32 осіб, 66 осіб отримали поранення.
Про те, що могло стати причиною аварії поки не повідомляється.
За інформацією місцевих ЗМІ, один з поїздів врізався ззаду в інший поїзд. Внаслідок зіткнення три пасажирських вагони зійшли з рейок.
Нагадаємо, в лютому в Єгипті в аварію потрапив туристичний автобус з українцями в салоні. В результаті постраждали троє громадян України.
Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Польщі на станції зіткнулися локомотив і поїзд. В результаті події постраждали п'ятеро людей.
Крім цього в кінці лютого в американському місті Камерон, штат Техас, прогримів потужний вибух. З рейок зійшов потяг з нафтопродуктами і зіткнувся з вантажівкою.