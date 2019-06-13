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У Єгипті при зіткненні двох мікроавтобусів загинули 14 людей

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 08:22
У Єгипті при зіткненні двох мікроавтобусів загинули 14 людей
Фото: місце аварії (twitter. com)

В результаті зіткнення мікроавтобусів також постраждали 10 людей

У Каїрі (Єгипет) зіткнулись два мікроавтобуси, в результаті аварії загинули 14 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Сіньхуа.

Також постраждали 10 людей. Зазначається, що до місця автокатастрофи прибули 12 автомобілей "швидкої допомоги". Причини ДТП невідомі.

Нагадаємо, в Туреччині туристичний автобус зіткнувся з автомобілем, в результаті чого загинули 4 людини, ще 49 отримали поранення. Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі міста Бандирма провінції Баликесір. Троє людей загинули на місці події, ще один - в медустанові.

Раніше повідомлялося, що біля італійського міста Сієна у регіоні Тоскана потрапив у аварію автобус з туристами, громадянами Російської Федерації. Відзначається, що в автобусі перебувало близько 60 туристів. Одна людина загинула, ще 10 постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок ДТП, яке сталося в Ісландії, загинули троє британських туристів, в тому числі одна дитина.

Нагадаємо, в Єгипті десять людей загинули і 25 постраждали в результаті аварії на трасі Мерса-Матрух - Олександрія.

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