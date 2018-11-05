В Египте планируют запретить носить никаб в общественных местах

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Одной из причин для запрета никабов стали "возникающие проблемы в сфере безопасности"

В Египте разрабатывается законопроект о запрете на ношение никаба в общественных местах. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Egypt Independent.

Для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов (56 долларов), а в случае повторного нарушения - увеличить сумму вдвое.

По словам авторов инициативы, одной из причин для запрета никабов стали "возникающие проблемы в сфере безопасности".

Также сторонники запрета на ношение головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад в связи с тем, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.

Напомним, Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций требует от властей Франции пересмотреть запрет на ношение никаба.

Комитет в своем заявлении подчеркнул, что власти Франции не смогли убедить международных правозащитников в том, что запрет носить никаб необходим в целях безопасности и обеспечения мирного сосуществования в обществе.

Ранее жители швейцарского кантона Санкт-Галлен на референдуме приняли решение о запрете ношения в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, если это "несет опасность".

Как писало РБК-Украина, в конце мая правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу. Сообщалось, что Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо.

Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.