В Египте планируют запретить носить никаб в общественных местах

Одной из причин для запрета никабов стали "возникающие проблемы в сфере безопасности"
В Египте разрабатывается законопроект о запрете на ношение никаба в общественных местах. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Egypt Independent.
Для нарушителей предлагается установить штраф в 1000 египетских фунтов (56 долларов), а в случае повторного нарушения - увеличить сумму вдвое.
По словам авторов инициативы, одной из причин для запрета никабов стали "возникающие проблемы в сфере безопасности".
Также сторонники запрета на ношение головного убора, полностью закрывающего лицо и оставляющего лишь прорези для глаз, ссылаются на положительный опыт Алжира, где подобный закон был принят месяц назад в связи с тем, что подобные элементы одежды мешают идентификации личности.
Напомним, Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций требует от властей Франции пересмотреть запрет на ношение никаба.
Комитет в своем заявлении подчеркнул, что власти Франции не смогли убедить международных правозащитников в том, что запрет носить никаб необходим в целях безопасности и обеспечения мирного сосуществования в обществе.
Ранее жители швейцарского кантона Санкт-Галлен на референдуме приняли решение о запрете ношения в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, если это "несет опасность".
Как писало РБК-Украина, в конце мая правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу. Сообщалось, что Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо.
Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.