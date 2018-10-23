В ООН требуют от Франции пересмотреть запрет на ношение никаба

Франции дали 180 дней на пересмотр данного вопроса
Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) требует от властей Франции пересмотреть запрет на ношение никаба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.
По мнению правозащитников, данный запрет является серьезным нарушением.
Комитет в своем заявлении подчеркивает, что власти Франции не смогли убедить международных правозащитников в том, что запрет носить никаб необходим в целях безопасности и обеспечения мирного сосуществования в обществе.
Указано, что Франции дали 180 дней на пересмотр данного вопроса.
Добавим, в стране запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует с 2011 года.
Напомним, жители швейцарского кантона Санкт-Галлен на референдуме приняли решение о запрете ношения в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, если это "несет опасность".
Как писало РБК-Украина ранее, в конце мая правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу. Сообщалось, что Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.