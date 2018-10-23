В ООН требуют от Франции пересмотреть запрет на ношение никаба

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Франции дали 180 дней на пересмотр данного вопроса

Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) требует от властей Франции пересмотреть запрет на ношение никаба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

По мнению правозащитников, данный запрет является серьезным нарушением.

Комитет в своем заявлении подчеркивает, что власти Франции не смогли убедить международных правозащитников в том, что запрет носить никаб необходим в целях безопасности и обеспечения мирного сосуществования в обществе.

Указано, что Франции дали 180 дней на пересмотр данного вопроса.

Добавим, в стране запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует с 2011 года.

Напомним, жители швейцарского кантона Санкт-Галлен на референдуме приняли решение о запрете ношения в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, если это "несет опасность".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце мая правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу. Сообщалось, что Дания присоединилась к другим европейским странам, в которых действует запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.