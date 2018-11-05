В Єгипті планують заборонити носити нікаб в громадських місцях

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Однією з причин для заборони нікабів стали "проблеми, які виникають у сфері безпеки"

В Єгипті розробляється законопроект про заборону на носіння нікаба в громадських місцях. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Egypt Independent.

Для порушників пропонується встановити штраф у 1000 єгипетських фунтів (56 доларів), а в разі повторного порушення - збільшити суму вдвічі.

За словами авторів ініціативи, однією з причин для заборони нікабів стали "проблеми, які виникають у сфері безпеки".

Також прихильники заборони на носіння головного убору, який повністю закриває обличчя і залишає лише прорізи для очей, посилаються на позитивний досвід Алжиру, де подібний закон був прийнятий місяць тому в зв'язку з тим, що подібні елементи одягу заважають ідентифікації особистості.

Нагадаємо, Комітет з прав людини Організації Об'єднаних Націй вимагає від влади Франції переглянути заборону на носіння нікабу.

Комітет у своїй заяві підкреслив, що влада Франції не змогли переконати міжнародних правозахисників у тому, що заборона носити нікаб необхідна в цілях безпеки і забезпечення мирного співіснування в суспільстві.

Раніше мешканці швейцарського кантону Санкт-Галлен на референдумі прийняли рішення про заборону носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя, якщо це "несе небезпеку".

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці травня уряд Данії заборонив носити в громадських місцях одяг, що закриває обличчя, зокрема нікаб і паранджу. Повідомлялося, що Данія приєдналася до інших європейських країн, в яких діє заборона на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя.

Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.