З Єгипту не можуть вилетіти понад 200 українських туристів

Як повідомляється, літак, на якому повинні були летіти туристи, зламався

В єгипетському курортному місті Хургада понад 200 українських туристів з ранку 28 липня не можуть вилетіти до Львова. Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляється, літак з відпочиваючими повинен був вилетіти 28 липня о 7:20 ранку за місцевим часом, але він зламався.

За словами туристів, їм тільки раз дали пообідати і пообіцяли на 11 годин відвезти в аеропорт. У зазначений час пасажири літака зібралися у вестибюлі готелю, але за ними ніхто не приїхав.

Також туристи розповіли, що вони телефонували на гарячу лінію туроператора Join Up!, проте відповіді так і не отримали.

У свою чергу, в прес-службі Join Up! підтвердили проблеми з затримкою рейсу.

"Рейс затримано через пробиття шасі в літаку, відповідно, це займає багато часу, щоб замінити колесо, усунути технічну несправність. Туристам було надано проживання та харчування", - повідомили в компанії.

Фото: в Єгипті "застрягли" понад 200 українських туристів

Разом з тим, українцям пообіцяли виліт в неділю вранці.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, 23 липня українські туристи застрягли в Барселоні.

Пізніше стало відомо, що з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак в Барселону, щоб забрати українських туристів.

Відзначимо, в Кабміні створили робочу групу для посилення відповідальності туроператорів. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, він дав доручення розібратися у ситуації першого віце-прем'єр-міністру з питань економіки, як тільки в українських туристів з'явилися перші проблеми з відпочинком.