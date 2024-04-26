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Єгипет відновив переговори про припинення вогню у Секторі Газа

Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Єгипет відновив переговори про припинення вогню у Секторі Газа та попросив про наступну зустріч із Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єгипет вважає, що Ізраїль виявив велику готовність дозволити переміщеним мешканцям Гази повернутись на північ анклаву. Країна обмежила перевірки безпеки та процедури для тих, хто не підозрюється у діяльності бойовиків, додали вони.

За словами джерел, зустріч між єгипетськими та ізраїльськими офіційними особами мала відбутися у п'ятницю в Каїрі, а подальші зустрічі з представниками ХАМАСу залежать від результату.

Офіційні особи Єгипту, Ізраїлю та США провели в середу особисті та дистанційні зустрічі, на яких домагалися поступок, щоб вийти з безвиході в багатомісячних переговорах про перемир'я у війні.

 

Зусилля Єгипту у світі в Секторі Газа

Раніше ми писали, що у січні, за інформацією WSJ , США, Єгипет та Катар запропонували новий мирний план для Близького Сходу.

Також ми повідомляли, що наприкінці минулого року Єгипет запропонував нову угоду про звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАСом.

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ЄгипетІзраїльСектор Газа