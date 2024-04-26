Єгипет відновив переговори про припинення вогню у Секторі Газа

Єгипет вважає, що Ізраїль виявив велику готовність дозволити переміщеним мешканцям Гази повернутись на північ анклаву. Країна обмежила перевірки безпеки та процедури для тих, хто не підозрюється у діяльності бойовиків, додали вони.

За словами джерел, зустріч між єгипетськими та ізраїльськими офіційними особами мала відбутися у п'ятницю в Каїрі, а подальші зустрічі з представниками ХАМАСу залежать від результату.

Офіційні особи Єгипту, Ізраїлю та США провели в середу особисті та дистанційні зустрічі, на яких домагалися поступок, щоб вийти з безвиході в багатомісячних переговорах про перемир'я у війні.