Египет возобновил переговоры о прекращении огня в Секторе Газа

Египет считает, что Израиль проявил большую готовность позволить перемещенным жителям Газы вернуться на север анклава. Страна ограничила проверки безопасности и процедуры для тех, кто не подозревается в деятельности боевиков, добавили они.

По словам источников, встреча между египетскими и израильскими официальными лицами должна была состояться в пятницу в Каире, а дальнейшие встречи с представителями ХАМАСА зависят от результата.

Официальные лица Египта, Израиля и США провели в среду личные и дистанционные встречи, на которых добивались уступок, чтобы выйти из тупика в многомесячных переговорах о перемирии в войне.