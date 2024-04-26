Египет возобновил переговоры о прекращении огня в Секторе Газа и попросил о последующей встрече с Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Египет считает, что Израиль проявил большую готовность позволить перемещенным жителям Газы вернуться на север анклава. Страна ограничила проверки безопасности и процедуры для тех, кто не подозревается в деятельности боевиков, добавили они.
По словам источников, встреча между египетскими и израильскими официальными лицами должна была состояться в пятницу в Каире, а дальнейшие встречи с представителями ХАМАСА зависят от результата.
Официальные лица Египта, Израиля и США провели в среду личные и дистанционные встречи, на которых добивались уступок, чтобы выйти из тупика в многомесячных переговорах о перемирии в войне.
Ранее мы писали, что в январе, по информации WSJ, США, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока.
Также мы сообщали, что в конце прошлого года, Египет предложил новое соглашение об освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом.
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