Єгипет запропонував нову угоду щодо звільнення заручників між Ізраїлем та ХАМАС, - ЗМІ

Єгипет поклав на стіл переговорів нову угоду про перемир'я і подальше звільнення ізраїльських заручників, яких утримують терористи Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Ізраїльські офіційні особи підтвердили таку інформацію і деякі з них вказують на те, що Єрусалим не відкидає цю пропозицію і що вона може призвести до переговорів.

За даними саудівського новинного сайту Asharq, який цитує джерело, що брало участь у переговорах між Єгиптом і ХАМАС у Каїрі, єгипетська ініціатива є планом припинення бойових дій і звільнення всіх заручників, що залишилися, у три етапи.

Першим етапом стане припинення бойових дій на два тижні, з можливістю продовження до трьох або чотирьох, в обмін на звільнення 40 заручників - жінок, неповнолітніх і літніх чоловіків, особливо хворих.

Натомість Ізраїль відпустить 120 палестинських в'язнів із сил безпеки тих самих категорій. На цей час бойові дії припиняться, ізраїльські танки будуть виведені, а в Газу надійде гуманітарна допомога.

На другому етапі за підтримки Єгипту буде проведена "палестинська національна розмова", спрямована на припинення розбіжностей між палестинськими угрупованнями - в основному Палестинською адміністрацією і терористичним угрупованням ХАМАС - та формування технократичного уряду на Західному березі й у Газі, який контролюватиме відбудову Гази та підготує підґрунтя для проведення палестинських парламентських і президентських виборів.

Третій етап передбачає всеосяжне припинення вогню, звільнення решти ізраїльських заручників, включно із солдатами, в обмін на певну кількість палестинських ув'язнених в ізраїльських в'язницях, пов'язаних із ХАМАС і терористичним угрупуванням "Палестинський ісламський джихад", зокрема й тих, кого було заарештовано після 7 жовтня і засуджено за серйозні злочини.

На цьому етапі Ізраїль виведе свої війська з міст Сектора Гази і дасть змогу переміщеним жителям Гази з півночі анклаву повернутися у свої домівки.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я терміном на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки та діти, а також літні чоловіки, які потребують термінової медичної допомоги. Тим не менш, ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень для обміну.

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