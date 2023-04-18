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Єгипет відмовився від поставок ракет РФ і почав виробляти боєприпаси для України, - WP

Фото: Єгипет відмовився від поставок ракет РФ і почав виробляти боєприпаси для України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії після переговорів з високопоставленими чиновниками США минулого місяця і натомість вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Минулого тижня The Washington Post повідомляло про інший документ, який викрив таємну схему президента Єгипту Абделя Фатаха ас-Сісі в лютому щодо надання Росії до 40 тисяч 122-мм ракет Sakr-45, які можуть використовуватися в російських системах залпового вогню. Сісі нібито доручив своїм підлеглим тримати проєкт в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Але згідно з п’ятьма "злитими" документами розвідки США, Сісі на початку березня відмовився від планів постачання Москві. Хоча Єгипет має давні дипломатичні та військові відносини з Росією, протягом десятиліть був головним союзником Америки на Близькому Сході та отримує понад 1 млрд доларів на рік військової допомоги США.

Документи свідчать про те, що Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм США для передачі Україні.

Також зазначається, що США намагалися залучити нових союзників і вкрай необхідну амуніцію для боротьби України проти РФ. Єгипет мав намір використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передових військових товарів США.

Нагадаємо, 13 квітня у Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.

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