RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Египет отказался от поставок ракет РФ и начал производить боеприпасы для Украины, - WP

Фото: Египет отказался от поставок ракет РФ и начал производить боеприпасы для Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Египет приостановил план тайных поставок ракет России после переговоров с высокопоставленными чиновниками США в прошлом месяце и решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

На прошлой неделе The Washington Post сообщало о другом документе, разоблачившем тайную схему президента Египта Абделя Фатаха ас-Сиси в феврале о предоставлении России до 40 тысяч 122-мм ракет Sakr-45, которые могут использоваться в российских системах залпового огня. Сиси якобы поручил своим подчиненным держать проект в тайне, "во избежание проблем с Западом".

Но согласно пяти "слитым" документам разведки США, Сиси в начале марта отказался от планов поставок Москве. Хотя у Египта давние дипломатические и военные отношения с Россией, он в течение десятилетий являлся главным союзником Америки на Ближнем Востоке и получает более 1 млрд долларов в год военной помощи США.

Документы говорят о том, что Египет отложил московское соглашение и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм США для передачи Украине.

Также отмечается, что США пытались привлечь новых союзников и очень необходимую амуницию для борьбы Украины против РФ. Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовых военных товаров США.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, которые занимался частной интернет-группой Thug Shaker Central.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕгипетПентагонСоединенные Штаты Америки