Египет ужесточил правила въезда для туристов в связи с ростом количества заболеваний коронавирусом в мире. В частности, выезд за пределы курортов будет разрешен лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает Al Balad.

Ограничения не коснуться таких курортов как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам и Мерса-Матрух. Для въезда в остальные города туристам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Новые правила въезда вступают в силу с 8 августа.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки зафикисировали сразу два антирекорда из-за коронавируса - по количеству новых случаев и смертей.

Напомним, Украина в середине июля сократила "красный список" стран, исключив из него Албанию, Румынию, Болгарию, Сербию, Чехию и Египет; при возвращении из этих стране не нужно будет проходить самоизоляцию.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что в ряде стран, среди которых и Египет, стабильная ситуация для украинского туризма.

Ранее РБК-Украина писало, что Болгария упростила правила въезда в страну для граждан из Украины - больше не будут требовать тесты на коронавирус.