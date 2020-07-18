В МИУ назвали страны, в которых стабильная ситуация для украинского туризма

Фото: аэропорт (facebook.com/airportkiev)

Турция, Египет, Албания и Черногория открыли свои границы для украинцев

Ряд стран готовы принимать украинских туристов в условиях пандемии. Однако ситуация с открытиями границ постоянно меняется.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

По его словам, сейчас авиационный поток пассажиров сократился на 15-20%.

"Если говорить о территориях стран, это у нас Черногория, Турция, Албания, Египет, которые у нас более или менее стабильны. Пока там без изменений ситуация, несмотря на требования иметь результаты или проходить в некоторых странах экспресс-тесты", - заявил Криклий.

Министр отметил, что ЕС пересматривает список государств, из которых возможен въезд. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Напомним, вчера Европейский союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС.

Отметим, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.