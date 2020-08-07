Єгипет посилив правила в'їзду для туристів у зв'язку із зростанням кількості захворювань коронавірусом в світі. Зокрема, виїзд за межі курортів буде дозволено лише за наявності від'ємного ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Al Balad.

Обмеження не торкнутися таких курортів як Шарм-еш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам і Мерса-Матрух. Для в'їзду в інші міста туристам необхідно мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду.

Нові правила в'їзду набирають чинності з 8 серпня.

Зазначимо, в Україні за минулу добу зафіксували одразу два антирекорди через коронавірус - за кількістю нових випадків та смертей.

Нагадаємо, Україна в середині липня скоротила "червоний список" країн, виключивши з нього Албанії, Румунії, Болгарії, Сербії, Чехії та Єгипет; при поверненні з цих країні не потрібно буде проходити самоізоляцію.

міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що в ряді країн, серед яких і Єгипет, стабільна ситуація для українського туризму.

Раніше РБК-Україна писало, що Болгарія спростила правила в'їзду в країну для громадян України - більше не будуть вимагати тести на коронавірус.