Египет принял туристов из Украины впервые после пандемии

Фото: Хургада (flickr.com/compidoc)

Рейс с украинцами принял аэропорт Хургады

В среду, 1 июля, Египет принял первый международный туристический рейс после пандемии коронавируса. В международный аэропорт Хургады прибыли туристы из Украины.

Об этом сообщает Arab News.

После трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, в Египет прибыли первые 166 украинских туристов. Все туристы во время прибытия и трансфера в отели прошли соответствующие меры предосторожности.

По словам губернатора региона Красного моря Амра Ханафи, меры предосторожности включали использование тепловизоров для измерения температуры пассажиров в аэропорту, наклейки с напоминанием о социальной дистанции и другие информационные сообщения.

Напомним, Египет открыл свои границы для украинцев в среду, 1 июля. Вместе с ним принимать украинских граждан согласились Турция, Албания, Хорватия и Черногория.

Однако, для въезда в Черногорию есть одно условие.

Накануне Египет отменил большинство карантинных ограничений.

Кроме того, на прошлой неделе первый туристический рейс из Украины отправился в Албанию.

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Автор: Дмитрий Левицкий