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Єгипет прийняв туристів з України вперше після пандемії

Новини » Туризм     03.07.2020 - 05:37
Єгипет прийняв туристів з України вперше після пандемії
Фото: Хургада (flickr.com/compidoc)

Рейс з українцями прийняв аеропорт Хургади

У середу, 1 липня, Єгипет прийняв перший міжнародний туристичний рейс після пандемії коронавірусу. В міжнародний аеропорт Хургади прибули туристи з України.

Про це повідомляє Arab News.

Після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу, в Єгипет прибули перші 166 українських туристів. Всі туристи під час прибуття та трансферу до готелів пройшли відповідні заходи обережності.

За словами губернатора регіону Червоного моря Амра Ханафі, заходи обережності включали використання тепловізорів для вимірювання температури пасажирів в аеропорту, наклейки з нагадуванням про соціальну дистанцію та інші інформаційні повідомлення.

Нагадаємо, Єгипет відкрив свої кордони для українців у середу, 1 липня. Разом з ним приймати українських громадян погодилися Туреччина, Албанія, Хорватія та Чорногорія.

Однак, для в'їзду в Чорногорію є одна умова.

Напередодні Єгипет скасував більшість карантинних обмежень.

Крім того, минулого тижня перший туристичний рейс з України вирушив до Албанії.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Єгипеттуризмукраинцы
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