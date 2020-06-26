ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины

Новости » Общество     26.06.2020 - 16:32
Первый с начала карантина чартер с туристами вылетел из Украины
Фото: самолет с туристами отправился в Албанию (facebook.com/airportkiev)

Албания стала первой страной, которая принимает украинских туристов

Сегодня, 26 июня, из Украины вылетел первый с начала карантина чартер с туристами. Самолет вылетел в Албанию, которая стала первой страной, принявшей украинских туристов.

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Киев" имени Сикорского в Facebook.

Сообщается, что первый чартерный рейс из Украины вылетел из аэропорта "Киев".

"Самолет авиакомпании Jonika отправился в Албанию", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел еще в 10:00. Кроме того, сегодня отправились международные рейсы в Минск, Дортмунд, Будапешт, Гамбург, Лондон, Мемминген и Таллинн. Кроме того, ожидаются вылеты в Лейпциг, Кельн и Копенгаген.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе с Украиной.

Также сегодня Министерство здравоохранения Украины обновило так называемый красный список стран, по прилету из которых пассажирам необходимо проходить обсервацию; красный список пополнили Антигуа и Барбуда, Ирак и Бангладеш, а также популярный у туристов Египет.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины туризмАлбанияСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь