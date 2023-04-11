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Єгипет мав намір таємно виготовити та передати РФ 40 тисяч ракет, - WP

Фото: Єгипет хотів таємно виготовити для РФ 40 тисяч ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Згідно зі "злитим" документом американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для таємної відправки до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Варто зазначити, що Єгипет вважається одним із найближчих союзників США на Близькому Сході та великим отримувачем американської допомоги.

У частині цілком секретного документа, датованого 17 лютого, резюмуються розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок до Росії артилерійських снарядів та пороху.

У документі президент Єгипту доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет, щоб уникнути проблем із Заходом.

Раніше ми писали, витік документів, в яких могла міститися секретна інформація про Україну, становить серйозний ризик для національної безпеки США.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в соцмережі злили засекречені військові документи, які докладно описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

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