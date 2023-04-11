Єгипет мав намір таємно виготовити та передати РФ 40 тисяч ракет, - WP

Згідно зі "злитим" документом американської розвідки, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для таємної відправки до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

У документі президент Єгипту доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет, щоб уникнути проблем із Заходом.

У частині цілком секретного документа, датованого 17 лютого, резюмуються розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок до Росії артилерійських снарядів та пороху.

Варто зазначити, що Єгипет вважається одним із найближчих союзників США на Близькому Сході та великим отримувачем американської допомоги.

Раніше ми писали, витік документів, в яких могла міститися секретна інформація про Україну, становить серйозний ризик для національної безпеки США.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в соцмережі злили засекречені військові документи, які докладно описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

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