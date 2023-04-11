Египет намеревался тайно изготовить и передать РФ 40 тысяч ракет, - WP

Стоит отметить, что Египет считается одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупным получателем американской помощи.

В части совершенно секретного документа, который датирован 17 февраля, резюмируются разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставок в Россию артиллерийских снарядов и пороха.

В документе президент Египта поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом.