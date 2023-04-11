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Египет намеревался тайно изготовить и передать РФ 40 тысяч ракет, - WP

Фото: Египет хотел тайно изготовить для РФ 40 тысяч ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Согласно "слитому" документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Стоит отметить, что Египет считается одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупным получателем американской помощи.

В части совершенно секретного документа, который датирован 17 февраля, резюмируются разговоры между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставок в Россию артиллерийских снарядов и пороха.

В документе президент Египта поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом.

Ранее мы писали, утечка документов в которых могла содержаться секретная информация об Украине, представляет серьезный риск для национальной безопасности США.

Напомним, СМИ сообщали, что в соцсети слили засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

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