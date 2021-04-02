Египет хочет получить компенсацию в 1 млрд долларов из-за блокировки Суэцкого канала

По его совам, размер компенсации определен исходя из потерь дохода канала за время приостановки его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей.

Раби подчеркнул, что судно Ever Given удалось снять с мели без каких-либо серьезных повреждений или потерь, хотя "корабль мог быть потерян".

Глава Управления канала надеется, что соглашение о компенсации может быть достигнуто "через два или три дня". Иначе Египет может удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере к северу от Суэцкого канала, где оно в настоящее время проходит техническое обслуживание.

"Мы могли бы договориться об определенной компенсации, либо дело дойдет до суда", - заявил он.