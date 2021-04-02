Египет хочет получить компенсацию в 1 млрд долларов из-за блокировки Суэцкого канала

Власти Египта ожидают получить компенсацию в размере более 1 млрд долларов за блокировку Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Власти надеются, что соглашение о компенсации будет достигнуто в ближайшие дни.
Об этом заявил глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби, сообщает CNBC.
По его совам, размер компенсации определен исходя из потерь дохода канала за время приостановки его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей.
Раби подчеркнул, что судно Ever Given удалось снять с мели без каких-либо серьезных повреждений или потерь, хотя "корабль мог быть потерян".
Глава Управления канала надеется, что соглашение о компенсации может быть достигнуто "через два или три дня". Иначе Египет может удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере к северу от Суэцкого канала, где оно в настоящее время проходит техническое обслуживание.
"Мы могли бы договориться об определенной компенсации, либо дело дойдет до суда", - заявил он.
Напомним, судно Ever Given длиной 400 метров застряло по диагонали на южном участке Суэцкого канала 23 марта, остановив движение судов.
При этом судно Ever Given сняли с мели 29 марта, возобновив движение по каналу.
Египет ежедневно терял около 14 млн долларов сборов за прохождение Суэцкого канала. Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несла убытки в размере 400 млн долларов каждый час.
Кроме того, вчера Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла из контейнеровоза Ever Given "черный ящик".