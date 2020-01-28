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В эфире итальянского канала Украину назвали "малой Россией"

Новости » Политика     28.01.2020 - 11:58
В эфире итальянского канала Украину назвали "малой Россией"
Фото: посольство Украины в Италии (facebook com ukr embassy italy)

Посольство Украины в Италии требует исправления

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI откорректировать высказывание ведущего шоу "L'Eredita", о том, что "малая Россия - это второе название Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства в Facebook.

В посольстве отметили, что к руководству телерадиокомпании было немедленно доказано твердую позицию посольства по необходимости откорректировать следующие действия. Вот видео этого эфира.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале RAI (26 января), что "малая Россия - это второе название Украины", к руководству телерадиокомпании было немедленно доказано твердую позицию посольства по необходимости откорректировать такие действия", - говорится в сообщении.

В эфире итальянского канала Украину назвали &quot;малой Россией&quot;Фото: опубликованное письмо посольства (facebook.com/ukr.embassy.italy)

Посольство опубликовало письмо, потому что до сих пор от канала RAI не было получено ни одного ответа.

Напомним, Министерство иностранных дел Румынии потребовало объяснений от украинского посла в связи с упоминанием Румынии во время поздравительной речи президента Украины Владимира Зеленского до Дня соборности.

Кроме того, Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией. В МИД Украины потребовали от Британии исключить трезубец из списка.

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