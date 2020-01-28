В ефірі італійського каналу Україну назвали "малою Росією"

Фото: посольство України в Італії (facebook com ukr embassy italy)

Посольство України в Італії вимагає виправлення

Посольство України в Італії вимагає від італійського громадського мовника RAI відкоригувати висловлювання ведучого шоу "L'Eredita", про те, що "мала Росія - друга назва України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства у Facebook.

У посольстві зазначили, що до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії. Ось відео цього ефіру.

"У зв’язку із некоректним й навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу "L'Eredita" на телеканалі RAI (26 січня), що "мала Росія - це друга назва України", до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії", - йдеться у повідомленні.

Фото: опублікований лист посольства (facebook.com/ukr.embassy.italy)

Посольство опублікувало лист, бо досі від каналу RAI не було отримано жодної відповіді.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Румунії зажадало пояснень від українського посла у зв'язку із згадкою Румунії під час вітальної промови президента України Володимира Зеленського до Дня соборності.

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