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МИД Украины требует от Британии исключить трезубец из террористических символов

Новости » Политика     20.01.2020 - 15:26
МИД Украины требует от Британии исключить трезубец из террористических символов
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Дипломаты ожидают  официального комментария британского Форин Офиса и полиции

В Министерстве иностранных дел Украины требуют исключить трезубец из списка террористических символов в "Руководстве по противодействию экстремизму", распространенного британскими правоохранительными органами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что ожидают официального комментария британского Форин Офиса и полиции.

"Государственный герб Украины берет свое начало из Киевской Руси и является одним из символов единства Украины. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любая привязка Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - говорится в сообщении.

При этом в МИД потребовали исключить украинскую государственную символику из пособия.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией.

Позже в посольстве Украины в Великобритании потребовали исключить государственный символ из руководства, и отметили, что никакие объяснения таких действий со стороны Лондона не допустимы.

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