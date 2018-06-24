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В Эфиопии заявили о втором погибшем во время взрыва на акции в поддержку премьер-министра

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 13:36
Фото: флаг Эфиопии (twitter.com/dr_abiy)
Фото: флаг Эфиопии (twitter.com/dr_abiy)

Также возросло количество пострадавших

Министерство здравоохранения Эфиопии заявило о втором погибшем в результате взрыва ручной гранаты на акции в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда. Об этом написал глава ведомства Амир Аман в своем Twitter.

По его словам, еще один пострадавший умер сегодня в реанимации местной больнице.

Всего по состоянию на 11:00 в больницах находится 156 человек, которые получили ранения в результате взрыва, 5 из них - в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 154 пострадавших и одном погибшем.

Напомним, 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. В своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

В свою очередь Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.

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Теги публикации: пострадавшие, Эфиопия, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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