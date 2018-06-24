В Эфиопии заявили о втором погибшем во время взрыва на акции в поддержку премьер-министра

Также возросло количество пострадавших

Министерство здравоохранения Эфиопии заявило о втором погибшем в результате взрыва ручной гранаты на акции в поддержку премьер-министра Абия Ахмеда. Об этом написал глава ведомства Амир Аман в своем Twitter.

По его словам, еще один пострадавший умер сегодня в реанимации местной больнице.

Update at 11:00 AM

Casualties seen = 156

Currently admitted =44

Critical = 5

Death = 2 — Amir Aman, MD (@amirabiy) June 24, 2018

Всего по состоянию на 11:00 в больницах находится 156 человек, которые получили ранения в результате взрыва, 5 из них - в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 154 пострадавших и одном погибшем.

Напомним, 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. В своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

В свою очередь Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.