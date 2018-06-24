В ООН осудили взрыв в Эфиопии

Число раненных в результате взрыва в Аддис-Абебе превысило 150 человек

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

"Антониу Гутерреш передает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генсек ООН также осудил взрыв в столице Эфиопии.

Напомним, 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. В своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

На данный момент причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на митинге в Эфиопии пострадали 154 человека.