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В ООН осудили взрыв в Эфиопии

НовостиОбщество    24.06.2018 - 08:43
Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш ((flickr.com us-mission)
Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш ((flickr.com us-mission)

Число раненных в результате взрыва в Аддис-Абебе превысило 150 человек

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

"Антониу Гутерреш передает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генсек ООН также осудил взрыв в столице Эфиопии.

Напомним, 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. В своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

На данный момент причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на митинге в Эфиопии пострадали 154 человека.

Взрыв на митинге в Эфиопии: пострадали 154 человека Взрыв на митинге в Эфиопии: пострадали более 80 человек
Теги публикации: ООН, пострадавшие, Эфиопия, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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