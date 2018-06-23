Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 12:01
Фото: флаг Эфиопии (twitter.com/dr_abiy)
Фото: флаг Эфиопии (twitter.com/dr_abiy)

Премьер-министр Эфиопии заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек"

В Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

Отмечается, что в своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

На данный момент причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.

"Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разобщить нас - у вас не получилось", - заявил Абий Ахмед, отметив, что  случившееся является "хорошо спланированной атакой".

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня в Киевской области произошел взрыв на АЗС.

В Киевской области произошел взрыв на АЗС Полиция задержала подозреваемого во взрыве в метро Лондона
Теги публикации: Эфиопия, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь