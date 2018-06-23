Премьер-министр Эфиопии заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек"

В Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

Отмечается, что в своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

На данный момент причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.

"Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разобщить нас - у вас не получилось", - заявил Абий Ахмед, отметив, что случившееся является "хорошо спланированной атакой".

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня в Киевской области произошел взрыв на АЗС.