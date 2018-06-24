В Ефіопії заявили про другого загиблого під час вибуху на акції в підтримку прем'єр-міністра

Також зросла кількість постраждалих

Міністерство охорони здоров'я Ефіопії заявило про другого загиблого в результаті вибуху ручної гранати на акції на підтримку прем'єр-міністра Абія Ахмеда. Про це написав глава відомства Амір Гаман у своєму Twitter.

За його словами, ще один постраждалий помер сьогодні в реанімації місцевої лікарні.

Update at 11:00 AM

Casualties seen = 156

Currently admitted =44

Critical = 5

Death = 2 — Amir Aman, MD (@amirabiy) June 24, 2018

Всього станом на 11:00 у лікарнях перебуває 156 осіб, які отримали поранення в результаті вибуху, 5 з них - у критичному стані.

Раніше повідомлялося про 154 постраждалих і одного загиблого.

Нагадаємо, 23 червня 2018 року, в Ефіопії на акції на підтримку прем'єр-міністра прогримів вибух. У своєму телезверненні прем'єр країни заявив, що в результаті вибуху загинули "кілька людей", ще кілька людей отримали поранення.

Вибух стався на одній з площ Аддіс-Абеби, на якій прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед виступав перед своїми прихильниками, в акції брали участь кілька десятків тисяч чоловік.

У свою чергу Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреш висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті вибуху.