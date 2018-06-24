Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Взрыв на митинге в Эфиопии: пострадали 154 человека

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 02:01
Фото: флаг Эфиопии (twitter.com/dr_abiy)
Фото: флаг Эфиопии (twitter.com/dr_abiy)

Вследствие взрыва один человек погиб

В результате взрыва на митинге в Эфиопии пострадали 154 человека. Об этом написал министр здравоохранения страны Амир Аман на своей странице в Twitter.

"Всего 154 пострадавших, 10 находятся в критическом состоянии", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв.

В своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

На данный момент причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.

В Киевской области произошел взрыв на АЗС Полиция задержала подозреваемого во взрыве в метро Лондона
Теги публикации: Эфиопия, Митинг, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь