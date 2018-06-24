Взрыв на митинге в Эфиопии: пострадали 154 человека

Вследствие взрыва один человек погиб

В результате взрыва на митинге в Эфиопии пострадали 154 человека. Об этом написал министр здравоохранения страны Амир Аман на своей странице в Twitter.

"Всего 154 пострадавших, 10 находятся в критическом состоянии", - написал он.

Update at 3:00PM

Total reported casualties -154

critical cases -10

death -1 — Amir Aman, MD (@amirabiy) June 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв.

В своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

На данный момент причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.