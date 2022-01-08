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В Эфиопии в результате авиаудара по лагерю беженцев погибли более 50 человек, - Reuters

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Аддис-Абеба, Суббота 08 января 2022 20:41
В Эфиопии в результате авиаудара по лагерю беженцев погибли более 50 человек, - Reuters Фото: в Эфиопии под авиаудар попал лагерь беженцев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате авиаудара по лагерю беженцев в штате Тиграй (Эфиопия) погибли по меньшей мере 56 человек. Ранения получили около 30, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили агентству сотрудники гуманитарных организаций, воздушная атака по лагерю беженцев в районе города Дедебит, который находится возле границы с Эритреей, была произведена 7 января. В результате авиаудара убиты 56 человек, еще 30 ранены. Среди жертв и пострадавших есть дети.

Издание отмечает, что сотрудники гуманитарных организаций посетили больницу, куда доставили раненых.

Один из гуманитарных работников посетил больницу, куда доставлены пострадавшие. Его сообщения основаны на рассказах раненых. Они рассказали им, что воздушная атака началась в полночь и жителям лагеря в темноте не удалось убежать.

Отмечается, что число погибших и пострадавших подтвердили местные власти. При этом правительство Эфиопии пока не предоставило информацию о бомбардировке лагеря беженцев.

Напомним, как ранее заявили в ООН, в вооруженном конфликте в Эфиопии обе стороны нарушают права человека.

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