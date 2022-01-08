В Ефіопії внаслідок авіаудару по табору біженців загинуло понад 50 людей, - Reuters

В результаті авіаудару по табору біженців в штаті Тиграй (Ефіопія) загинули щонайменше 56 осіб. Поранення отримали близько 30, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомили агентству співробітники гуманітарних організацій, повітряна атака по табору біженців в районі міста Дедебіт, який знаходиться біля кордону з Еритреєю, була проведена 7 січня. В результаті авіаудару вбито 56 осіб, ще 30 поранені. Серед жертв і постраждалих є діти.

Видання зазначає, що співробітники гуманітарних організацій відвідали лікарню, куди доставили поранених.

Один з гуманітарних працівників відвідав лікарню, куди доставлені постраждалі. Його повідомлення засновані на розповідях поранених. Вони розповіли їм, що повітряна атака почалася опівночі і жителям табору в темряві не вдалося втекти.

Відзначається, що кількість загиблих і постраждалих підтвердила місцева влада. При цьому уряд Ефіопії поки не надав інформацію про бомбардування табору біженців.