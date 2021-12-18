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ООН о конфликте в Эфиопии: обе стороны нарушают права человека

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Суббота 18 декабря 2021 06:01
ООН о конфликте в Эфиопии: обе стороны нарушают права человека Фото: ООН о конфликте в Эфиопии - обе стороны нарушают права человека (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Организация Объединенных Наций обвинила обе стороны вооруженного конфликта в Эфиопии в массовых нарушениях прав человека. С таким заявлением выступил Совет ООН по правам человека на саммите в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На саммите отметили, что вооруженный конфликт в стране представляет опасность для всего региона и призвали стороны к примирению.

На этом саммите, организованном при содействии Европейского Союза, Совет по правам человека должен определиться относительно дальнейших действий. В частности, этот орган ООН может создать специальную международную комиссию, которая будет расследовать возможные случаи военных преступлений, о которых ранее сообщали правозащитные организации.

Эфиопия уже осудила это заявление как политически мотивированное, а посол Эфиопии в Швейцарии заявил, что такие решения играют на руку повстанцам Тиграя.

Согласно заявлению Совета по правам человека, в Эфиопии остаются под арестом от 5 000 до 7 000 человек. Также сообщается о многочисленных нарушениях со стороны повстанцев.

Повстанцы из Фронта Освобождения Народа Тиграя (ФОНТ) отвоевали город Лалибела на севере Эфиопии спустя 11 дней после того, как его заняли правительственные войска.

Ранее мы писали, что премьер-министр Эфиопии обещает возглавить войну против повстанцев.

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