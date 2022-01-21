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Эффективный способ сдержать Путина: посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал отключить Россию от международной банковской системы SWIFT. Он подчеркнул, что это эффективный способ сдержать президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Украина призывает правительство "светофора"* отложить в сторону все опасения и отключить Россию от SWIFT", - цитирует издание заявление Мельника.

Он подчеркнул, что эта жесткая мера должна остаться в арсенале "адских санкций", как эффективное средство сдерживания Путина.

Напомним, США изучают возможность отключения России от системы SWIFT в случае вторжения в Украину.

Отметим, ранее газета Handelsblatt сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, но обсуждают новые экономические санкции в отношении российских банков.

Позднее в США эту информацию опровергли, уточнив, что ни один вариант санкций против России не исключен.

*Правительство "светофора" - коалиционное правительство Германии. Название возникло по цветам партий, вошедших в его состав: красный - у социал-демократов, зеленый - "Зеленых" и желтый - свободных демократов.

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Российская ФедерацияSWIFTГермания