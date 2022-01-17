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США и ЕС отказываются от отключения РФ от SWIFT, но готовят новые санкции, - Handelsblatt

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Берлин, Понедельник 17 января 2022 18:08
США и ЕС отказываются от отключения РФ от SWIFT, но готовят новые санкции, - Handelsblatt Фото: США и ЕС решили не отключать Россию от SWIFT (offshoreview.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации SWIFT. Вместо этого обсуждаются целевые экономические санкции против российских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Handelsblatt.

Как отметили правительственные источники издания, обсуждение отказа отключения России от SWIFT идет уже несколько недель. По их словам, исключение Москвы из межбанковской системы может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе. Кроме того, этот шаг будет способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры.

На данный момент США и ЕС ведут переговоры о формировании пакета экономических санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать России поставки газа и нефти.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что отключение России от платежной системы SWIFT в рамках потенциальных санкций в случае вторжения Москвы в Украину станет крайне проблематичными.

Отметим, 14 января в Сенат США внесли еще один законопроект о введении санкций против России и, в частности, президента РФ Владимира Путина. Ограничения могут быть введены в случае вторжения российских войск в Украину.

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