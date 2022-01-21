RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ефективний спосіб стримати Путіна: посол України в Німеччині закликав відключити РФ від SWIFT

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT. Він підкреслив, що це ефективний спосіб стримати президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Україна закликає уряд "світлофора"* відкласти в сторону всі побоювання і відключити Росію від SWIFT", - цитує видання заяву Мельника.

Він підкреслив, що ця жорстка міра повинна залишитися в арсеналі "пекельних санкцій", як ефективний засіб стримування Путіна.

Нагадавши, США вивчають можливість відключення Росії від системи SWIFT у разі вторгнення в Україну.

Зазначимо, раніше газета Handelsblatt повідомила, що США і Євросоюз не розглядають можливість відключення Росії від SWIFT, але обговорюють нові економічні санкції щодо російських банків.

Пізніше в США цю інформацію спростували, уточнивши, що жоден варіант санкцій проти Росії не виключений.

*Уряд "світлофора" - коаліційний уряд Німеччини. Назва виникла за кольорами партій, що увійшли до його складу: червоний - у соціал-демократів, зелений - "зелених" і жовтий - вільних демократів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяSWIFTГермания