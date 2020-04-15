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ВОЗ: эффективность организации в борьбе с коронавирусом будет пересмотрена

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 18:53
ВОЗ: эффективность организации в борьбе с коронавирусом будет пересмотрена
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Глава ВОЗ заявил, что сожалеет о решении Трампа остановить финансирование организации

Со временем эффективность Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса будет пересмотрена. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, такая процедура является частью обычного процесса.

"Со временем эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией COVID19 будет пересмотрена государствами-членами ВОЗ и существующими независимыми органами для обеспечения прозрачности и подотчетности", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ не сомневается, что это позволит определить слабые места и области для улучшения дальнейшего реагирования на вспышку инфекции.

Он также отметил, что сожалеет о решении американского президента Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ.

"США были давним и щедрым другом ВОЗ, и мы надеемся, что так будет и впредь. ВОЗ работает с нашими партнерами, чтобы заполнить любые финансовые пробелы, с которыми мы сталкиваемся, и обеспечить нашу беспрерывную работу", - добавил Гебреисус.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в медленном реагировании на вспышку коронавируса. Трамп заявил, что прекращает финансирование организации, поскольку ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.

В Европейском союзе также выразили глубокое сожаление о решении Трампа, отметив отсутствие причин для прекращения финансирования ВОЗ.

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