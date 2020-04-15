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ВООЗ: ефективність організації у боротьбі з коронавірусом буде переглянута

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 18:53
ВООЗ: ефективність організації у боротьбі з коронавірусом буде переглянута
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr)

Глава ВООЗ заявив, що шкодує про рішення Трампа зупинити фінансування організації

З часом ефективність Всесвітньої організації охорони здоров'я у боротьбі з пандемією коронавірусу буде переглянута. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, така процедура є частиною звичайного процесу.

"З часом ефективність ВООЗ у боротьбі з пандемією COVID19 буде переглянута державами-членами ВООЗ та існуючими незалежними органами для забезпечення прозорості та підзвітності", - заявив Гебрефсус.

Голова ВООЗ не сумнівається, що це дозволить визначити слабкі місця та області для покращення подальшого реагування на спалах інфекції.

Він також зазначив, що шкодує про рішення американського президента Дональда Трампа призупинити фінансування ВООЗ.

"США були давнім і щедрим другом ВООЗ, і ми сподіваємося, що так буде і надалі. ВООЗ працює з нашими партнерами, щоб заповнити будь-які фінансові прогалини, з якими ми стикаємося, і забезпечити нашу безперервну роботу", - додав Гебреісус.

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я у повільному реагуванні на спалах коронавірусу. Трамп заявив, що припиняє фінансування організації, оскільки ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.

У Європейському союзі також висловили глибоке співчуття про рішення Трампа, зазначивши відсутність причин для припинення фінансування ВООЗ.

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