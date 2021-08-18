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Эффективность прививки снижается. США одобрили вакцинацию третьей дозой

Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Соединенных Штатов Америки одобрили так называемую бустерную прививку от коронавируса. Речь о дополнительной дозе вакцины после завершения полного курса иммунизации от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Получить дополнительную прививку от коронавируса американцы смогут с 20 сентября. Сначала бустерную дозу предложат медикам, жителям домов престарелых, а также тем, кто вакцинировался в конце 2020 года - начале 2021 года.

"Доступные данные ясно показывают, что защита от коронавируса со временем начинает снижаться. Мы пришли к выводу, что понадобится повторная прививка, чтобы максимально увеличить защиту и продлить время ее действия", - сказали американские чиновники.

Отмечается, что дополнительная прививка понадобится даже тем, кто вакцинировался однодозным препаратом

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Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусВакцинацияВакцина от коронавируса