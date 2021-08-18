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Ефективність щеплення знижується. США схвалили вакцинацію третьою дозою

Автор: Дмитро Левицький

Влада Сполучених Штатів Америки схвалила так зване бустерне щеплення від коронавірусу. Мова про додаткову дозу вакцини після завершення повного курсу імунізації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Отримати додаткове щеплення від коронавірусу американці зможуть з 20 вересня. Спочатку бустерну дозу запропонують медикам, мешканцям будинків для літніх, а також тим, хто вакцинувався наприкінці 2020 року - початку 2021 року.

"Доступні дані ясно показують, що захист від коронавірусу з часом починає знижуватися. Ми дійшли висновку, що знадобиться повторне щеплення, щоб максимально збільшити захист та продовжити час його дії", - сказали американські чиновники.

Зазначається, що додаткове щеплення знадобиться навіть тим, хто вакцинувався однодозним препаратом

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Сполучені Штати АмерикиКоронавірусВакцинаціяВакцина від коронавірусу