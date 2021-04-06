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"Эффективное оружие": Ермак представил главу Центра противодействия дезинформации при СНБО

Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак представил руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Полину Лысенко. Он выразил уверенность, что центр займет важное место в украинском и международном обществе.

Об этом сообщает пресс-служба ОП на своей странице в Facebook, где велась прямая трансляция представления главы ЦПД.

"Центр создан на базе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Офис центра уже начал работать в ОП. В будущем, я думаю, это будет мощный центр, он получит в будущем, мы надеемся, отдельное здание", - сказал Ермак.

Он выразил уверенность, что ЦПД станет очень эффективным оружием, которое будет защищать независимость и безопасность нашей страны.

"Центр будет объединять все государственные учреждения, которые имеют к этому отношение, включая специальные организации, разведку, органы национальной безопасности. Это структура медицинского лечения информационного просторанства и она очень быстро займет свое важное место в украинском и международном обществе", - уточнил глава ОП.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем ЦПД при СНБО. После назначения она отметила, что Центр создан для противодействия угрозам национальной безопасности страны в информационной сфере и борьбы с пропагандой.

Отметим, СНБО принял решение о создании ЦПД 11 марта. Планировалось, что Центр будет находиться в Ситуационном центре аппарата СНБО в здании Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, который будет сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

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Новости Украины СНБООфис президента
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