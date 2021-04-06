"Эффективное оружие": Ермак представил главу Центра противодействия дезинформации при СНБО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак представил руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Полину Лысенко. Он выразил уверенность, что центр займет важное место в украинском и международном обществе.
Об этом сообщает пресс-служба ОП на своей странице в Facebook, где велась прямая трансляция представления главы ЦПД.
"Центр создан на базе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Офис центра уже начал работать в ОП. В будущем, я думаю, это будет мощный центр, он получит в будущем, мы надеемся, отдельное здание", - сказал Ермак.
Он выразил уверенность, что ЦПД станет очень эффективным оружием, которое будет защищать независимость и безопасность нашей страны.
"Центр будет объединять все государственные учреждения, которые имеют к этому отношение, включая специальные организации, разведку, органы национальной безопасности. Это структура медицинского лечения информационного просторанства и она очень быстро займет свое важное место в украинском и международном обществе", - уточнил глава ОП.
Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем ЦПД при СНБО. После назначения она отметила, что Центр создан для противодействия угрозам национальной безопасности страны в информационной сфере и борьбы с пропагандой.
Отметим, СНБО принял решение о создании ЦПД 11 марта. Планировалось, что Центр будет находиться в Ситуационном центре аппарата СНБО в здании Офиса Президента.
Ранее сообщалось, что в Украине заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, который будет сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.