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"Ефективна збря": Єрмак представив главу Центру протидії дезінформації при РНБО

Автор: РБК-Україна

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак представив керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Поліну Лисенко. Він висловив упевненість, що центр займе важливе місце в українському та міжнародному суспільстві.

Про це повідомляє прес-служба ОП на своїй сторінці в Facebook, де велася пряма трансляція подання глави ЦПД.

"Центр створений на базі Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Офіс центру вже почав працювати в ОП. В майбутньому, я думаю, це буде потужний центр, він отримає в майбутньому, ми сподіваємося, окрема будівля", - сказав Єрмак.

Він висловив упевненість, що ЦПД стане дуже ефективною зброєю, яке буде захищати незалежність і безпеку нашої країни.

"Центр буде об'єднувати всі державні установи, які мають до цього відношення, включаючи спеціальні організації, розвідку, органи національної безпеки. Це структура медичного лікування інформаційного простору і вона дуже швидко займе своє важливе місце в українському та міжнародному суспільстві", - уточнив глава ОП.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником ЦПД при РНБО. Після призначення вона зазначила, що Центр створений для протидії загрозам національній безпеці країни в інформаційній сфері і боротьби з пропагандою.

Відзначимо, РНБО ухвалила рішення про створення ЦПД 11 березня. Планувалося, що Центр буде знаходитися в ситуаційного центру апарату РНБО в будівлі Офісу Президента.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, який буде співпрацювати з Центром протидії дезінформації при РНБО.

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Новини України РНБООфіс президента
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