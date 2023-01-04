Ефектний "млин" Янніса закріпив статус MVP матчу: момент дня в НБА

Видовищний епізод зірка "Бакс" організував під завісу стартової чверті. Він поблизу власної лінії штрафних кидків перехопив м'яч, утік від опонентів під щит і виконав складний слемданк – відштовхнувся від підлоги двома ногами, "проніс" м'яч по колу та вгатив згори.

Ці та інші миттєвості за участі Адетокунбо зробили його головним героєм протистояння з "Вашингтоном". Загалом Янніс провів на паркеті 36,5 хвилин. За цей час він встиг оформити дабл-дабл – набрав 55 очок, зробив 10 підбирань і віддав 7 передач.

Зрештою, "Мілуокі" здобуло впевнену перемогу на власному майданчику (123:113). "Бакс" закріпилися на 3-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Візардс" замикають чільну десятку та останніми проходять у плей-офф сезону.

Хто такий Янніс Адетокунбо

Уродженець столиці Греції, син іммігрантів із Нігерії. Вихованець афінського "Філатлітікоса".

У грудні 2012 року підписав контракт із іспанською "Сарагосою". На Піренеї так і не поїхав, а на драфті НБА-2013 був обраний "Мілуокі Бакс" під 15-м номером. Дебютував за океаном у сезоні 2013/14.

У 2021 році Янніс привів "Мілуокі" до першого за 50 років чемпіонського титулу в НБА та став MVP фінальної серії. Двічі визнавався MVP асоціації (2019, 2020). У складі збірної Греції став найкращим бомбардиром Євробаскету-2022.