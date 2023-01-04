Эффектная "мельница" Янниса закрепила статус MVP матча: момент дня в НБА

Зрелищный эпизод звезда "Бакс" организовал под занавес стартовой четверти. Он у собственной линии штрафных бросков перехватил мяч, убежал от оппонентов под щит и выполнил сложный слэм-данк – оттолкнулся от пола двумя ногами, "пронес" мяч по окружности и вколотил сверху.

Эти и другие мгновения с участием Адетокунбо сделали его главным героем противостояния с "Вашингтоном". В общей сложности Яннис провел на паркете 36,5 минут. За это время он успел оформить дабл-дабл – набрал 55 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач.

В конце концов "Милуоки" одержал уверенную победу на собственной площадке (123:113). "Бакс" закрепились на 3-й строчке Восточной конференции НБА. "Уизардс" в свою очередь замыкают главную десятку и последними проходят в плей-офф сезона.

Кто такой Яннис Адетокунбо

Уроженец столицы Греции, сын иммигрантов из Нигерии. Воспитанник афинского "Филатлитикоса".

В декабре 2012 года подписал контракт с испанской "Сарагосой". На Пиренеи так и не поехал, а на драфте НБА-2013 был выбран "Милуоки Бакс" под 15-м номером. Дебютировал за океаном в сезоне 2013/14.

В 2021 году Яннис привел "Милуоки" к первому за 50 лет чемпионскому титулу в НБА и стал MVP финальной серии. Дважды признавался MVP ассоциации (2019, 2020). В составе сборной Греции стал лучшим бомбардиром Евробаскета-2022.